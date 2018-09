Opglabbeek -

Wat met wilde dieren in kooien wanneer de stroom zou uitvallen deze winter? Opvallend is dat de overheid vooral geïnteresseerd lijkt te zijn in niet zo voor de hand liggende gevolgen van een mogelijke stroomuitval. Zo kreeg de brandweer de opdracht om te onderzoeken of de wilde dieren in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek niet zouden ontsnappen als de elektriciteit uitvalt.