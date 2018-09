Hasselt -

Open VLD zal in Hasselt de huidige coalitie niet depanneren na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt de 17-jarige Dario Marechal. Hij is de jongste kandidaat in Limburg en moet nog verjaren voor de stembusgang. Als dus de huidige meerderheid van CD&V en Sp.a/Groen niet voldoende zetels zou halen, dan gaan de Hasseltse liberalen niet bijspringen.