“Geen islam, dat ze allemaal naar hun eigen land gaan”

HASSELT“Geen islam in ons land, dat ze allemaal naar hun eigen land gaan.” Met die boodschap pakte de Hasseltse N-VA’ster Shakila Kismat - 27ste op de lijst – zondag uit op Facebook. “Kan niet”, benadrukt N-VA-lijsttrekker Steven Vandeput, die gisteren een duchtig gesprek met de kandidate had. “Kismat heeft dit in een opwelling online gedeeld, maar ziet heel erg goed haar fout in en heeft intussen haar verontschuldigingen aangeboden.”