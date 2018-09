Hij werd geboren in Bree, maar getogen in Lommel, waar zijn vader jeugdvoorzitter was bij Lommel SK. Dirk Schoofs (38) begon er ook aan een mooie profcarrière, waarin het faillissement van zijn moederclub voor een diepe wonde zorgde. “Ik probeer zo vaak mogelijk langs te lopen bij mijn ma in Lommel, met de voetbalclub heb ik nog weinig”, zegt Schoofs, die al twee jaar de scouting aanstuurt bij KRC Genk en onder meer Berge en Aidoo op het spoor kwam. “Toch wil ik er woensdag heel graag bij zijn, zo’n Limburgse derby blijft iets speciaals.”