In zijn eerste fatsoenlijke invalbeurt heeft Kenny Vermeulen (25) gescoord. Voor alle duidelijkheid: niet voor KDH Jeuk, de ploeg waarmee hij de voorbereiding gestart was, maar wel voor Bregel Sport (2B), de Genkse club waarbij hij net voor het verstrijken van de transferdeadline zijn handtekening onder een contract zette. De last minute-transfer is dus een supersub.