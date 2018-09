LIVESTREAM. Courtois verkozen tot “FIFA Keeper van het Jaar”, Hazard enige Belg in “Elftal van het Jaar”

Maandagavond werden in Londen The Best FIFA Football Awards uitgereikt. Thibaut Courtois werd er verkozen tot FIFA Keeper van het Jaar. Eden Hazard haalde als eerste Belg ooit het Wereldelftal van het Jaar. Daarin was bizar genoeg geen plaats voor Courtois. Ook niet voor De Bruyne en Lukaku, die ook tot de 55 genomineerden behoorden. Speler van het Jaar werd Luka Modric. De Kroaat is de eerste voetballer die één van de twee belangrijkste individuele internationale voetbalonderscheidingen wint sinds Messi en Ronaldo de prijzen onder elkaar verdeelden vanaf 2007.

Courtois, die deze zomer Chelsea verliet voor Real Madrid, nam het op tegen de Franse wereldkampioen Hugo Lloris (Tottenham) en de Deen Kasper Schmeichel (Leicester). De 26-jarige Limburger hield het afgelopen seizoen met Chelsea vijftien keer de nul in de Premier League en was op het WK een van de Belgische uitblinkers. Courtois en co verlieten Rusland met een historische bronzen medaille en de Belg werd beste WK-doelman.

De Rode Duivel volgt op de erelijst Gianluigi Buffon op, die afgelopen zomer Juventus ruilde voor Paris Saint-Germain. Courtois eindigde vorig jaar als vierde.

Een panel van specialisten koos de winnaar. Zij keken naar de prestaties tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018. Opvallend: Peter Schmeichel, vader van Kasper, behoorde tot het panel.

Enkel Hazard schopt het tot het Wereldelftal van het Jaar

De Wereldvoetbalbond maakte tijdens de ceremonie, in samenwerking met spelersvakbond FIFPro, ook de FIFA FIFPro World 11 bekend, het wereldelftal van afgelopen seizoen. Courtois haalde het daar opvallende genoeg niet in doel. Hij moest het afleggen tegen Manchester United-keeper De Gea. Ook Kevin De Bruyne (Manchester City) en Romelu Lukaku (Manchester United) behoorden tot de 55 genomineerden maar haalden de elf niet. Net zoals kleppers als Salah en Griezmann. Eden Hazard (Chelsea) wel. Hij is de eerste Belg die het team haalt. “Ik ben erg trots om naast zo’n spelers te staan. Dat zijn allemaal wereldspelers, sommigen zijn vrienden van mij. Ik ben gewoon blij om hier te zijn”, aldus Hazard.

De FIFA FIFPro World 11 zijn een samenwerking van de Wereldvoetbalbond met spelersvakbond FIFPro. Zij maakten eerder deze maand een lijst van 55 genomineerden bekend die aanspraak maakten op een plek in het wereldelftal. Bijna 25.000 spelers uit 65 landen bepaalden de samenstelling van het team. Elke voetballer koos een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Voor de prestaties werd gekeken naar de periode tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018.

De FIFA FIFPro World 11:

David de Gea (Spa/Manchester United) - Dani Alves (Bra/PSG), Raphaël Varane (Fra/Real Madrid), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Marcelo (Bra/Real Madrid) - Luka Modric (Kro/Real Madrid), N’Golo Kanté (Fra/Chelsea) - Eden Hazard (BEL/Chelsea), Lionel Messi (Arg/Barcelona), Kylian Mbappé (Fra/PSG), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus).

Deschamps Trainer van het Jaar

De Franse bondscoach Didier Deschamps werd verkozen tot beste coach van het afgelopen seizoen. De 49-jarige Deschamps leidde Frankrijk afgelopen zomer naar de wereldtitel in Rusland. Hij haalde het voor de Kroaat Zlatko Dalic, die zijn land tot in de finale van het WK loodste maar daar dus op Frankrijk botste. Zinédine Zidane was de derde kanshebber. De Fransman pakte met Real Madrid de derde eindzege op rij in de Champions League. Hij stopte aan het eind van vorig seizoen als coach van de Koninklijke, en is sindsdien bezig aan een sabbatical.

Bondscoach Roberto Martinez zat bij de tien genomineerden, maar greep naast een plek op de shortlist van drie. Zidane won vorig jaar.

Salah scoorde het mooiste doelpunt van het jaar

Liverpool-ster Mohamed Salah scoorde tegen Everton dan weer het mooiste doelpunt van het jaar en won met deze mooie plaatsbal de Puskas Award.