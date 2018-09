35 boetes van 174 euro voor negeren doorlopende witte lijn of verboden richting bord

Bilzen - De politie heeft maandag in de Tongersestraat ter hoogte van de Aldi en de Lidl en op Vrankrijk gecontroleerd. In totaal werden 35 onmiddellijke inningen van 174 euro uitgeschreven voor chauffeurs die ofwel de doorlopende witte lijn ofwel het verkeersbord C1 (verboden richting) negeerden. Een bestuurder kreeg een pv voor het besturen van een bromfiets klasse B zonder rijbewijs. In het centrum van Bilzen kregen nog vier bestuurders een boete voor fout parkeren (2), rijden zonder veiligheidsgordel en links parkeren ten opzichte van de gevolgde rijrichting.(mm)