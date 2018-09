Wanty-Groupe Gobert trekt twee beloften aan

Brussel - Wanty-Groupe Gobert heeft zich voor de volgende twee jaar versterkt met Aimé De Gendt en Alfdan De Decker. Dat heeft de wielerploeg maandag laten weten.

De 24-jarige De Gendt reed de afgelopen drie jaar bij Sport Vlaanderen-Baloise. Hij liet zich al meerdere keren opmerken dit najaar. Zo eindigde hij als tweede in de GP Stad Zottegem. Hij won eind augustus ook de kermiskoers in Haaltert en finishte vierde in de Primus Classic.

De Decker was aan de slag bij Lotto Soudal U23. Afgelopen weken kwam hij als stagiair uit voor Wanty. De pas 22-jarige renner won dit jaar Brussel-Opwijk, twee etappes in de Solidarnosc Race en finishte als tweede in de GP Criquielion. Als stagiair toonde hij zijn snelle benen door tweede te eindigen in de Schaal Sels. Even nadien zette hij zelf de kroon op het werk met een klinkende overwinning in de Stadsprijs Geraardsbergen.