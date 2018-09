Hasselaar (22) schittert in grootste Duitse musical: "Zonder mijn mislukte operatie was ik nooit acteur geworden"

Hasselt -

“Wat ben ik in godsnaam aan het doen”, dacht Hasselaar Michiel Janssens op de Eurostar, toen hij als 18-jarige naar Engeland trok voor een prestigieuze opleiding tot musicalacteur. Maar vier jaar later heeft hij wel een rol te pakken in Tanz der Vampire, de grootste Duitse productie. “Mijn ultieme droom? Marius spelen in Les Misérables.”