Appel verleidt mannen en vrouwen op Tinder: "Als je me bij mijn steeltje pakt, zal het sap uit mij stromen"

Sint-Truiden -

“Ik heb veel zin om in je mond te verdwijnen.” “Als je me bij mijn steeltje pakt, zal het sap uit mij stromen.” De Belgica-appel is sinds twee weken actief op de datingapp Tinder, waar hij mannen en vrouwen verleidt met dubbelzinnige chatgesprekken. Een promotiecampagne uit de koker van het Truiense communicatiebureau IdeArte.