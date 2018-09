Dries Van Langenhove mag toch zijn thesis afmaken aan de UGent

De Universiteit Gent neemt gas terug. Dries Van Langenhove mag toch zijn thesis afleggen. Evenwel op voorwaarde dat hij de gebouwen niet betreedt. Dat bevestigt Stephanie Lenoir, woordvoerster van de UGent. De oprichter van Schild & Vrienden werd drie weken geleden door de universiteit geschorst, nadat hij in opspraak kwam in de VRT-reportage Pano. Eerder vandaag had Van Langenhove bekend gemaakt dat hij juridische stappen onderneemt tegen die beslissing omdat hij zo zijn masterdiploma rechten niet kon behalen.

Van Langenhove haalt een eerste slag thuis in zijn strijd tegen de UGent. Deze ochtend kondigde hij aan dat hij advocaten Johan Platteau en Joost Bosquet onder de arm had genomen om juridische stappen tegen de Universiteit Gent te ondernemen. Drie weken geleden werd hij geschorst door rector Rik Van de Walle. Die wilde “de sereniteit aan de universiteit” bewaren nadat het VRT-programma Pano aan het licht bracht dat Schild & Vrienden er in besloten chatgroepen een extremistisch en racistisch discours op nahield. “Aan onze universiteit is voor hem geen plaats meer”, aldus een “diep geschokte” Van de Walle toen.

Gesprek

Van Langenhove legde zich daar niet bij neer en kondigde maandag aan “alle mogelijke stappen” te willen ondernemen om zijn plaats aan de Universiteit Gent te verdedigen. Hij ging deze ochtend samen met zijn advocaten op gesprek bij de rector. Er werd gevraagd om de ordemaatregel op te heffen zodat Van Langenhove zijn thesis kan neerleggen en alsnog zijn diploma rechten kan behalen. Ook zijn plaats in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent eiste hij opnieuw op. Tegelijkertijd werd bij een rechter een juridische procedure opgestart om de beslissing van de rector te overrulen.

Vanavond raakte bekend dat Van Langenhove zijn thesis aan de UGent mag afleggen, zonder de gebouwen te betreden. Als hij tenminste een promotor vindt.

Betoging

Het is afwachten hoe studenten en personeel op deze beslissing zullen reageren. Morgenmiddag staat sowieso een grote betoging tegen Schild & Vrienden gepland aan het rectoraat. De organisatoren eisen niet alleen de volledige uitsluiting van Van Langenhove zelf, maar ook van alle Schild & Vrienden-leden uit raden, vakgroepen en studentenverenigingen van de UGent.