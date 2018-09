Klacht over Next Fly

Dilsen-Stokkem - Bij de politie is maandag een klacht van oplichting door de firma Next Fly binnengekomen. Een bewoonster van de Stokkemerbaan in Dilsen had via de telefoon de vraag gekregen of ze geïnteresseerd was in goedkope reizen. De oproeper zei dat ze een brochure kreeg toegestuurd en een reis kon uitkiezen. Via mail kreeg ze gisteren een factuur van 349 euro. Ze zou via de telefoon een contract hebben afgesloten. De bevestigingsmail met 14 dagen bedenktijd die haar was gestuurd, had de Dilsense nooit gekregen. Het is niet de eerste keer dat er klachten van de firma Next Fly binnenkomen. Er werd een proces-verbaal voor oplichting opgesteld. (mm)