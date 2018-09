Weight Watchers slankt naam af

Weight Watchers gaat voortaan als ‘WW’ door het leven. De naamsverandering moet de nieuwe strategie beter weergeven: het Amerikaanse bedrijf dat programma’s aanbiedt om te vermageren, wil zich breder op ‘welzijn’ richten. WW gaat gepaard met de slogan ‘Wellness that Works”.

In het persbericht steunt de Amerikaanse televisiester Oprah Winfrey, een uithangbord van het bedrijf, de nieuwe naam en strategie. “Van zodra ik investeerde in het bedrijf en in de raad van bestuur kwam, geloofde ik dat de rol die WW kan spelen in het dagelijkse leven, veel verder gaat dan een getal op een weegschaal”, dixit Winfrey.

“We worden de wereldpartner voor welzijn”, proclameert dan weer CEO Mindy Grossman.