Politie zoekt getuigen van inbraak op boot op Zuid-Willemsvaart in Dilsen

Dilsen-Stokkem - De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak op een boot op de Zuid-Willemsvaart in Dilsen. De feiten gebeurden in de nacht van zondag op maandag. De deur van de boot werd geforceerd om binnen te geraken. De dieven namen alle elektrische apparaten mee. De boot, eigendom van een inwoner van Opglabbeek, ligt ter hoogte van de Heulentakstraat, vlakbij het containerpark van Dilsen. Het waren de eigenaar en zijn zoon die de feiten ontdekten. Eventuele getuigen mogen contact opnemen met de politie Maasland op nummer 089/569211 of via mail naar info@politie-maasland.be (mm)