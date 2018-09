Finale Davis Cup tussen Frankrijk en Kroatië in Rijsel op gravel

De finale van de Davis Cup tussen gastland Frankrijk en Kroatië zal in het Stade Pierre-Mauroy in Rijsel op gravel gespeeld worden. Dat heeft de Franse tennisbond (FFT) maandag laten weten. De eindstrijd staat van 23 tot 25 november op de agenda.

Frankrijk is de titelverdediger. ‘Les Bleus’ klopten vorig jaar in de finale, ook in Rijsel, België. Die ontmoeting vond toen op hardcourt plaats.

In de halve finales rekende Frankrijk af met Spanje, dat aantrad zonder topper Rafael Nadal. Kroatië versloeg de Verenigde Staten.