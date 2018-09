Van Moer pakt verrassend zilver op WK tijdrijden voor beloften, Deen verlengt wereldtitel

De Deen Mikkel Bjerg heeft het WK tijdrijden voor beloften gewonnen. De Deense titelverdediger was in Oostenrijk veruit de snelste op een heuvelachtig parcours. Onze jong landgenoot Brent Van Moer (20) stoomde verrassend naar een zilveren medaille.

27,8 kilometer en 262 hoogtemeters moesten overwonnen worden op het Oostenrijkse WK-parcours rond Innsbruck. Daarbij enkele steile klimmetjes. Een omloop die onze landgenoot Brent Van Moer (20) wonderwel bleek te liggen. Van Moer, die zijn debuut bij de beloften in de tijdrit maakte, mocht met een chrono van 33’04” al vroeg in de hot seat plaatsnemen. Héél wat renners beten hun tanden stuk op de verrassend sterke tijd van Van Moer. In het eerste gedeelte waren een groot deel van de favorieten nog sneller dan Van Moer, maar de 20-jarige Belg van Lotto-Soudal reed zo’n straf tweede stuk dat de concurrentie aan de meet telkens werd weggeblazen.

Zo ook de meer ervaren Belg Senne Leysen (22), die stiekem droomde van een medaille. Dat zat er vandaag niet in voor Leysen. Hij werd twintigste. Maar wel voor Van Moer, die een veelbelovende prestatie voor de toekomst neerzette. Toen ook de Amerikaanse vice-wereldkampioen Brandon McNulty, de Italiaan Edoardo Affini en de Luxemburger Tom Wirtgen niet aan de toptijd van Van Moer kwamen, mocht hij even dromen van de wereldtitel.

Maar die droom spatte uit elkaar toen de eerste tussentijd van titelverdediger Mikkel Bjerg op de tabellen verscheen. De Deen van de ploeg van de Hagens-ploeg van Axel Merckx deed aan het eerste tussenpunt meer dan een halve minuut beter dan Van Moer en bleek toen al op weg naar een tweede wereldtitel op een rij. Bjerg gaf zijn voorsprong niet meer af, maar de tweede plaats was wel verrassend naar een beresterke Van Moer.

Van Moer is pas de tweede landgenoot ooit die bij de beloften een tijdritmedaille pakt op een WK. Opvallend. Dat gebeurde ook in Oostenrijk (Salzburg) en ook door een 20-jarige (Dominique Cornu) uit het Waasland (lees meer).

Van Moer: “De Weert bleef in mij geloven”

“Ook voor mij is dit een grote verrassing”, sprak Van Moer na afloop. “Ik kwam naar hier om veel bij te leren en om te werken aan mijn tijdrit met het oog op de toekomst en om eens te zien waar ik zou staan tussen de wereldtop en nu behaal ik opeens zilver.”

Van Moer loofde bondscoach Kevin De Weert. “Mijn EK was niet zo goed (een 22e stek) door materiaalpech. Kevin geloofde in mij, zei dat ik hard moest blijven werken en dat heb ik ook gedaan. Hij vertelde me dat ik de motor had om grootse prestaties neer te zetten in het tijdrijden in de toekomst en als je dat hoort, dan doe je wel je best. Ook aan mijn aerodynamica hebben we de voorbije weken nog wat geschaafd.”

Foto: Photo News

“Ik had ook de perfecte voorbereiding op dit WK. Eerst de Ronde van de Toekomst, daarna de Ronde van Slovakije met de nationale ploeg. Ik voelde me klaar voor dit WK, fysiek en mentaal. Ik wilde me hier graag bewijzen tussen de beste jongens van de wereld en dat is me goed gelukt. Ik trap hier vandaag mijn beste wattages ooit en pak zilver. Dit is ongelooflijk.”

“Zodra ik over de meet kwam, wist ik wel dat ik een goede tijdrit had afgewerkt. Ik had superbenen en met die wattages zou ik wel top 15 of top tien halen, maar opeens zie je dan hoe langer, hoe meer grote namen na jou finishen en dan begin je er wel in te geloven. Goud was geen optie, dat bleek zodra de eerste tussentijd van Bjerg op het bord kwam, maar zilver is voor mij al fantastisch. Niemand had vooraf gedacht dat ik het podium zou halen.”

Van Moer was in het begin van zijn carrière niet zo gek veel bezig met zijn tijdritfiets, droomde vooral van de klassiekers. “Maar toen Kevin De Weert aangaf dat ik de kwaliteiten om een goede tijdrijder te worden, heb ik die tijdritfiets toch iets vaker bovengehaald op training. En als je meer traint, word je er ook beter in, maar de weg is nog lang en het is nu toch belangrijk om nog wat stappen te zetten en dat tijdrijden nog te verfijnen. Tijdrijden is niet gewoon hard trappen, je moet ook goed indelen en voor jezelf de limieten opzoeken hoe hard of hoe zacht je kan starten. Vandaag heb ik getoond dat een snelle start niet altijd belangrijk is, ik heb heel goed ingedeeld en vooral in de tweede helft het verschil gemaakt. Dat zijn kleine dingen die Kevin me heeft aangeleerd en dat heeft vandaag zeker geloond.”

Foto: EPA-EFE

Van Moer is tweedejaarsbelofte, rijdt bij de U23 van Lotto Soudal en liep stage bij de profs sinds 1 augustus. “Al heb ik me daar eigenlijk niet echt kunnen tonen door de wedstrijden die ik met de nationale ploeg heb gereden. Misschien dat ik na het WK nog wat koersen bij de profs zal rijden. Of ik belofte blijf of al de overstap maak? Dat is een beslissing die we nemen na de wegrit, in overleg ook met mijn manager. Ik mag nog twee jaar bij de beloften koersen in principe, we zien wel hoe het loopt. Ik heb nog de kans en tijd om veel progressie te maken.”

Senne Leysen: “Straf wel wat Brent doet”

Senne Leysen hoopte stiekem op een medaille, maar het werd uiteindelijk een twintigste plaats in de WK-tijdrit voor beloften (U23). “Ik had de benen niet vandaag”, gaf hij na afloop aan.

“Na 10 kilometer had ik al door dat het er niet in zou zitten. Ik had niet dat goede gevoel te pakken en dat is heel spijtig, maar daar kan ik jammer genoeg nu niets meer aan veranderen. Ik voelde me nochtans goed de voorbije dagen, maar vandaag was een offday.”

“Straf wel wat Brent doet”, vervolgde Leysen. “Ik wist dat hij dit misschien ooit wel voor elkaar zou kunnen krijgen, op termijn, maar niet nu al op die leeftijd. Hij heeft blijkbaar nu al een grote motor en kende ongetwijfeld een superdag. We zijn zo wat hetzelfde type coureur, we rijden graag dezelfde soort wedstrijden en ik ben echt heel blij voor hem en trots op zijn prestatie. Ik gun hem dat zilver echt, want ik ken hem al enkele jaren en hij is een fijne kerel. Ook voor mij is dat zilver een verrassing, maar dan wel een hele toffe.”

Top-vijf

1. Mikkel Bjerg (Den) in 32’31”

2. Brent Van Moerop 33”

3. Mathias Jørgensen (Den) 38”

4. Edoardo Affini (Ita) 44”

5. Ethan Hayter (GBr) 45”