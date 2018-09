Van modellen met een eigenaardige boezem tot Carla Bruni: de modeweek van Milaan in tien hoogtepunten

Van een show met modellen met drie borsten tot een koersbroek als onmisbaar item voor een lentelook: de modeweek in Milaan stond weer garant voor zowel bizarre als mooie momenten. Een overzicht.

Bekende gezichten op de catwalk

Bij het Italiaanse Dolce & Gabbana willen ze tonen dat ze mode maken voor iedereen. Het modehuis stuurde daarom enkele modellen met een maatje meer op de catwalk. Om het allemaal nog glamoureuzer te maken, liepen ook een paar bekende dames zoals Monica Bellucci en Carla Bruni mee. Ook Isabella Rossellini, haar dochter, zoon, schoonzoon én kleinzoon liepen mee.

Het debuut van North West

Ze is nog maar vijf jaar, maar de dochter van Kim Kardashian en Kanye West, kan al zeggen dat ze haar eerste modeshow heeft gelopen. Ze toonde een rood ensemble in leer tijdens het defilé van het Italiaanse merk Fendi.

De eerste keer voor Fila

Nog een ander bijzonder debuut in Milaan: hoewel modemerk Fila al meer dan honderd jaar bestaat, organiseerde het nog nooit een modeshow. Tot nu. Het werd een ode aan onder meer tennis, zwemmen en zeilen en aan Björn Borg. De tennisser was lang het uithangbord van het merk en richtte later een eigen label op.

Belgische bruidsmode

Trouwen met een vleugje rock-’n-roll? Het Belgische modehuis A.F. Vandevorst toonde hoe het moet in Milaan. Van totale bruidslooks met verschillende flardern jurken tot witte outfits met gedurfde details waarin je “ja” kan zeggen: het kan allemaal in combinatie met hoodies of zelfs lange laarzen.

Boezem met drie borsten

De meest bizarre modeshow in het rijtje? Die eer komt het label GCDS - voluit God Can’t Destroy Streetwear - toe. Twe emodellen met 3 (!) borsten liepen over de catwalk in een sportieve top als knipoog naar ‘Total Recall’, de actiefilm uit 1990 met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol.

Grafische blik

Dit seizoen is gekleurde eyeliner in de mode, maar volgens modehuis Marni schakelen we in de lente weer over op zwart. Maar je hoeft je creativiteit niet aan banden te leggen: grafische experimentjes rond de ogen zijn dan hot.

De finale van Moschino

Nog meer bruidsmode op de catwalk van het extravagante Moschino. Tijdens de finale verscheen topmodel Gigi Hadid in een korte, witte trouwjurk met een sluier en een bos bloemen. Maar het waren vooral de kunstvlinders boven haar sleep die het geheel qua spektakel naar een hoger niveau tilden.

Limoengroen

Eén kleur die vaak terugkwam, onder meer bij Prada en Dolce & Gabbana: limoengroen. Fris en perfect te combineren met wit of aardse tinten zoals terracotta.

Prada / Dolce & Gabbana / Versace

De koersbroek

En dat we nog niet van de koersbroeken in het straatbeeld verlost zijn - neen, je hebt niet per se een fiets nodig aan je zijde. Fendi introduceerde twee modellen - een zwarte en een bruine broek. Dit buiten beschouwing gelaten: het label kondigt ook een comeback aan van de klassieke baguette-handtas.

Drastische make-over

Het Nederlandse model Nikki Tissen haalde de internationale pers dankzij een drastische make-over voor Prada. Zij liet de schaar in haar lange bruine lokken zetten waarvoor ze meer dan tien jaar heeft gespaard. En dat voor één modeshow.