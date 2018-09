Demi Lovato verschijnt voor het eerst na overdosis weer in het openbaar

Op 24 juli werd een overdosis Demi Lovato bijna fataal, maar ondertussen is de popster aan de beterhand. Zo werd ze in Los Angeles voor het eerst in de openbaarheid gespot. Met een glimlach om de mond.

Het is exact twee maanden geleden dat een overdosis drugs bijna het leven kostte aan Demi Lovato. Ze haalde net op tijd het ziekenhuis en het ging van daaruit rechtstreeks naar de ontwenningskliniek. Daar verblijft ze momenteel naar verluidt nog steeds, al mag ze nu en dan eens naar buiten gaan. Het is tijdens een van die uitjes dat ze voor het eerst weer in de openbaarheid werd gezien.

Volgens omstaanders zag de popster er goed uit en lachtte ze. Ze droeg een koffie in de hand en maakte onder meer een praatje met een vrouw die haar hond aan het uitlaten was. Dat het met haar de goede richting uitgaat, werd ook al bevestigd door haar moeder. "Ze is gelukkig, gezond en ze werkt aan zichzelf. Ik heb voor hoop haar toekomst en die van onze familie", zei Dianna De La Garza daarover.