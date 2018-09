“Stromae voor het eerst vader geworden”

De Belgische zanger Paul van Haver, beter bekend als Stromae, is het afgelopen weekend voor het eerst vader geworden. Zijn vrouw, styliste Coralie Barbier, zou in de nacht van zaterdag op zondag bevallen zijn van een jongen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De twee, beiden 33, zouden afgelopen weekend de ouders zijn geworden van een flinke zoon van 4,1 kilogram. Van Haver en Barbier hebben het heuglijke nieuws nog niet bevestigd. Het koppel, dat samen het modelabel Mosaert heeft opgericht, was van in het begin heel discreet over de zwangerschap.

In februari van dit jaar gingen naar aanleiding van een artikel in het Franse blad Closer geruchten de ronde dat ze een kindje verwachtten. Dat werd nooit door hen zelf bevestigd, maar wel door hun goede vriend Julian Perretta in maart.

“Ik ben zo gelukkig voor mijn vrienden Coralie Barbier en Stromae dat jullie ouders worden”, schreef de Britse zanger die samenwerkt met Van Haver bij een foto van hun drie. “Jullie zijn het leukste koppel dat ik ken. Ik hou van jullie en kan niet wachten om de kleine jongen/het kleine meisje te ontmoeten. Ik wens jullie het beste toe.”