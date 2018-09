Thibaut Courtois bindt samen met Frances de strijd aan tegen hardrijders in zone 30

26.779 mensen geregistreerd als orgaandonor en 13.002 virtuele autokaartjes aan het adres van Joke Schauvliege. Frances Lefebure heeft ons land na één aflevering van Make Belgium Great Again al een tikkeltje ‘greater’ gemaakt. Op dinsdag 25 september zet Frances haar missie verder. In aflevering 2 probeert ze onze gigantische plasticberg een beetje kleiner te maken, gaat ze op zoek naar een deuntje dat al 66 jaar in het hoofd van een man zit en trekt ze samen met Thibaut Courtois ten strijde tegen hardrijders in een zone 30.

De snelheidsregels in het verkeer zijn duidelijk. En toch durven we allemaal wel eens te snel te rijden, zonder stil te staan bij de mogelijke gevolgen. “Een fietser of voetganger die tegen 30 km/u wordt aangereden heeft 98% overlevingskans. Gebeurt dat tegen 50 km/u dan is dat nog maar 24%, of 1 kans op 4”, vertelt Frances. “Per dag raken er maar liefst 10 kinderen gewond in het verkeer. Er zit dus maar één ding op: let’s make de zone 30 great again. Of ja, traag again.”

Om dat te doen, gaan Frances en haar team op onderzoek. Aan een school in Torhout meten ze hoe veel mensen zich aan de snelheidslimiet van 30 km/u houden. Of beter: hoe veel mensen dat níet doen. Samen met topkeeper en held van alle Belgen Thibaut Courtois zetten ze een plan uit om hardrijders aan te pakken. “Ik heb zelf 2 kindjes en weet hoe belangrijk dit is, zeker in de buurt van scholen”, zegt Thibaut. “Vroeger lette ik daar misschien minder op. Als kind werd ik zelf bijna aangereden toen ik per ongeluk met de fiets de straat overstak zonder te kijken. Had ik een been gebroken, dan was er geen sprake geweest van een keeperscarrière.” Speciaal voor Make Belgium Great Again gooit Thibaut zijn lichaam in de strijd tegen hardrijders.