De opening van de Flamingo Bar van Tanja Dexters op de Antwerpse Groenplaats is uitgedraaid op een flop. De politie heeft de brasserie zondag verzegeld nadat agenten vaststelden dat er toch alcohol werd geschonken, ondanks dat de uitbaters geen drankvergunning hebben.

Iedereen had er nochtans veel zin in: Tanja Dexters postte verschillende foto’s op haar Facebook- en Instagramprofiel, en haar zakenpartner Atila Usul ontving de klanten zaterdag hartelijk in de zaak ...