Steam-club op bedrijfsbezoek in Tessenderlo

Maaseik - 20 enthousiaste leerlingen van de Steam-Club van Mosa-rt brachten een bezoekje aan Futech in Tessenderlo. Even een woordje uitleg: STEAM staat voor Science (wetenschappen), Technology (Techniek), Engineering (Probleemoplossend denken), Arts (kunsten) en Mathematics (Wiskunde).

Dit bezoek was dus helemaal op zijn plaats omdat Futech gespecialiseerd is in het maken van zonnepanelen en zonnecellen. Samen met het ingenieursbedrijf Ilumen zijn ze experts binnen de sector van zonnepanelen en één van de grootste spelers op de Belgische markt van groene energie. Dit bezoek kaderde in het Techclass Event van Unizo. UNIZO Onderwijs & Ondernemen wil immers samen met de ministers Crevits en Muyters, UNIZO CEO Danny Van Assche en Herman ‘Marcske’ Verbruggen, peter van de Techclass, de technische opleidingen (STEAM) in de kijker zetten: als mogelijke vervolgopleiding voor leerlingen lager, secundair en studenten hoger onderwijs, maar ook de vele STEAM jobprofielen. Kers op de taart was een Meet and Greet met ‘Marcske van de Kampioenen’ die uitgebreid de tijd nam om onze leerlingen te woord te staan en het belang van Steam-richtingen in het onderwijs benadrukte. In de STEAM- richtingen is Mosa-RT een uitblinker: dat bewijzen de hoge slaagpercentages van onze leerlingen in het hoger onderwijs.