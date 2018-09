50én Maaseik bezoekt de groene stad Freiburg

Maaseik - Met 25 leden trok 50én Maaseik naar het zuiden van Duitsland en logeerde dichtbij het centrum van Freiburg, een oude studentenstad en de meest groene stad van Europa wat betreft energiezuinig bouwen, wonen en openbaar vervoer, met als paradepaardje futuristische nieuwbouwwijken vol zelfbedruipende passieve woningen.

Freiburg is bovendien de hoofdstad van een van de belangrijkste wijnstreken van Duitsland. Het is ook een levendige marktstad vol stemmige pleintjes en verkeersvrije straatjes, waar je van in het oude stadshart letterlijk het Schwarzwald in kan stappen. En dat deden we ook. We bezochten paleizen, schitterende parken, de Elzas met de wijnstad Colmar en genoten van de grootse natuur die deze regio te bieden heeft. Het prachtige weer en het prettig gezelschap waren de kers op de taart.

50én Maaseik is een actieve en onafhankelijke seniorenvereniging met meer dan 230 leden. De daguitstappen van 2 oktober (Kl. Brogel) en Den Haag (29 november) zijn volzet. Er zijn maandelijks bijna drie activiteiten met voor elk wat wils. Wilt u weten wie we zijn, kijk dan bij www.fedos.be/clubs/50enm of ontvang onze ledenbrief of bel 0472/69.17.15 of 0498/40.95.75 of 0476/31.16.44 of mail 50enm@hotmail.com