Gingelom - In de Ridderstraat in Montenaken is zaterdagavond een inbraakpoging vastgesteld. In de Thewitstraat in Borlo raakte de dieven wel binnen. Daar is op het eerste gezicht niets verdwenen. Zondagnamiddag werd in dezelfde straat nog een inbraak ontdekt. Ook daar werd geen buit gemaakt. (mm)