Fotogroep Inter-Limburg op de gevoelige plaat

Maaseik - Afgelopen vrijdag vond in Cultuurcentrum Achterolmen Maaseik onder ruime belangstelling de opening plaats van de expo van Fotogroep Inter-Limburg.

In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstond in Nederland een fotogroep met de naam Gespreksgroep Rayon Limburg. Door contacten met gevorderde foto-amateurs van verschillende fotokringen uit Nederlands- en uit Belgisch-Limburg werd een nieuwe grensoverschrijdende groep samengesteld in de jaren 90 en kreeg de naam Fotogroep Inter-Limburg. De voornaamste doelstelling is nog steeds om met een kritische benadering elkaars werk te bekijken en te bespreken en dit viermaal per jaar. Afspraak is ook dat elk lid zijn eigen fotografische weg en voorkeur mag volgen. Het is een pluspunt dat er in de fotogroep veel variatie is, gaande van de klassieke landschaps- en straatfotografie gemaakt op basis van de analoge fotografie in de donkere kamer, maar ook de digitale fotografie die hier getoond wordt met verbeelding van persoonlijke emoties, portretten en kunstzinnige foto’s.

Er wordt om de twee jaar tentoongesteld in het Cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik. Een sterke traditie die er ook dit jaar weer voor zorgt dat excellent fotografisch werk uit beide Limburgen tentoongesteld wordt over de drie verdiepingen van het Cultuurcentrum en dit tot en met 2 november tijdens de kantooruren en tijdens de avondvoorstellingen in de schouwburg.