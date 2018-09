Het Debat in Nieuwerkerken: “We zijn als een goeie bruid”

Regio

Het centrumplein is mooi heraangelegd, maar heeft Nieuwerkerken nu geen parkeerproblemen? “Neen”, zegt de meerderheid. “Ja”, vindt de oppositie. Ook verdeeldheid over wat mogelijk is met BuSO De Liaan...

Lees verder