Mereltjes zetten zich in voor kwetsbare gezinnen

Tongeren - Afgelopen woensdag sloten de mereltjes hun deuren voor de kindjes... maar ze openden andere deuren. Ze verworven nieuwe inzichten en kennis.

Het Huis van het Kind uit Tongeren startte op 1 april 2018 met het KOALA project. Ook kinderopvang de Mereltjes en Juul zijn partners in dit project. In de kinderopvang worden plaatsen voorbehouden voor de opvang van kinderen van kwetsbare gezinnen. Via dit project genieten deze kinderen van kwaliteitsvolle kinderopvang, zodat ook zij zoveel mogelijk kansen tot ontplooiing krijgen.

De instroom zorgt voor een grotere culturele diversiteit in het kinderdagverblijf en een realistische weerspiegeling van de maatschappij. Om de diversiteit positief te bevorderen, richtte vzw de Mereltjes zich op de jaarlijkse studiedag van 2018 bewust op de diversiteit binnen de gezinnen.

Tijdens het eerste dagdeel van de studiedag werd gewerkt met het HICOSPEL. Een methodiek dat deelnemers de kans geeft om diversiteit op een professionele en interactieve manier te bespreken. De methodiek werd ontwikkeld en begeleid door medewerkers van het vormingscentrum HIVSET. Tijdens het spel kregen de medewerkers van de Mereltjes een hoop tips om aan de slag te gaan met de verscheidenheid aan gezinnen. Hoe ouders het best uitgenodigd worden om deel te nemen aan het leven in het kinderdagverblijf en hoe men het best communiceert met anderstalige ouders, werden diepgaand besproken tijdens het spel.

Tijdens het tweede dagdeel werden de kinderbegeleiders uitgenodigd om deel te nemen aan het leven van maatschappelijk kwetsbare gezinnen buiten de opvang. De kinderbegeleiders werden op pad gestuurd naar verschillende organisaties in Tongeren en Kortessem (de Nieuwe Volksbond, Sint Vincentius Tongeren, Gastama, het Huis van het Kind, Sint Vincentius Kortessem…). De medewerkers van de kinderopvang hadden zo de mogelijkheid om zich in te leven in de wereld van deze gezinnen.

Deze dag was voor hen een verrijking. Hun engagement om met hart en ziel in te zetten voor de opvang van alle kinderen is naar aanleiding van de studiedag toegenomen.