COLUMN. Vrouwen versieren op een eiland.

“Wass meinen Sie? Konnen Sie es nochmal wiederholen?”. Ze keek me aan alsof ik van een andere planeet kwam. En eigenlijk voelde ik me hier al een tijdje een extraterrestrial, al de hele week worden we hier trouwens spontaan op straat aangesproken, simpelweg omdat we een camera en klankset bij hebben. Cameraploegen zijn op dit eiland blijkbaar al even zeldzaam als betrouwbare politici. Voor mij staat Gisela, één van de oudere, grijze bewoners van het eiland Norderney.

Toen ik tijdens de laatste lente te horen kreeg dat ik naar dit Duitse eiland zou trekken, viel ik eerlijk gezegd een beetje uit de lucht. Eilanden in Duitsland?

Geef toe: bij het woord eiland denk jij ook al snel aan kokosnoten, mojito’s, beats en heupwiegende strandjuffertjes. Niet meteen aan Deutsche Gründlichkeit tussen de golven van de Noordzee. Wel het bestaat dus: Norderney is een Duits Waddeneiland. 2,5 km breed en 14 km lang, en met een inwonersaantal van amper 5000 kan je het hier niet echt dichtbevolkt noemen. Tijdens de zomer durft dat aantal nogal eens verschillen, want dan gooien ze er zowaar 12.000 (vooral Duitse) toeristen bij. “Was möchten Sie hier denn finden?”, probeerde ik bij mijn kersverse vriendin Gisela. “Warum sind Sie hier?”.

Norderney is een eiland waar je naar verluidt nog steeds het eilandgevoel kan beleven: een wandeling door een doolhof van steegjes in de oude dorpskern waar ieder huisje anders is. Flaneren langs de haven waar je het vislossen kan bekijken. Tot rust komen op een bankje? Kan ook! Bewonder het wijdse uitzicht en ga wadlopen met je blote voeten door het slikken en schorren, over zandplaten, mosselbanken en doorwaad de prielen en geulen.

Jezelf verplaatsen? Wel, het eiland is autovrij, dus je neemt best de fiets. Maar maak je geen zorgen, indien je ‘s avonds helemaal afgepeigerd bent dan neem je best een biertje in de Norderneyer Brauhalle: de enige brouwerij van het eiland, dat voor haar brouwsels gebruik maakt van inselwasser en, zo beweren ze hier, bevorderlijk voor lichaam en geest. Ga je graag nog een stapje verder? Dan verwachten ze je in het Badehaus, waar je voor the full thalasso-treatment kan gaan met moddermassages, zoutbaden en hangmatten die je naar de zevende hemel brengen.

Toegegeven, het klinkt niet allemaal bijster jong en hip. En toen de cameraploeg en ik hier een paar dagen terug arriveerden waren we een beetje geschrokken… Wat gingen we hier filmen? Hoe konden we dit flitsend maken voor Evenaar? Wel, ik vermoed dat ik het antwoord ken. Een eiland als Norderney laat zich niet van de wijs brengen. Het dwingt je om mee te stappen in haar ritme, en dat ritme ligt… geloof me… een pak lager. Het eilandgevoel overviel me toen ik hier 2 dagen rondliep, het klemt zich vast in je nek en laat niet meer los.

“Ich komme hier für die schöne männer.”, zei Gisela nog. “Norderneyer männer sind sehr hubsch.”. Ah, dus toch niet voor de rust, dacht ik bij mezelf. Norderney, je blijft me verbazen.

