Deed straling spoorweginstallatie bolderkar op hol slaan? Nederland start onderzoek

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport zal onderzoeken of de elektromagnetische straling van spoorweginstallaties effect kan hebben op een stint. Aanleiding is het dodelijk drama waarbij vier kinderen overleden nadat hun kar gegrepen werd door een trein. Ondertussen laat de fabrikant van het elektrische voertuig alle 3.500 karren die in gebruik zijn controleren.

Bij het ongeval in het Nederlandse Oss reed een stint (een elektrische bolderkar), door nog onbekende oorzaak, door een gesloten spoorboom. Vier kinderen overleden door de daaropvolgende botsing met een trein. Een vijfde kind en een medewerkster van de kinderopvang die het voertuig bestuurde, raakten zwaargewond. Mogelijk sloeg het karretje op hol, en dat roept vragen op.

Elektromagnetische straling

Verschillende Nederlandse media melden dat verschillende gebruikers van de stint ondertussen melding maakten van storingen als ze in de omgeving van een spoorweg komen. Zo was er sprake van een stint die tweemaal is stilgevallen op een spoorwegovergang in de Nederlandse gemeente Baarn.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) neemt die berichten ernstig en zal daarom onderzoeken of de elektromagnetische straling van spoorweginstallaties een invloed kan hebben op het gedrag van de elektrische bolderkar. “Dit is voor ons reden om de wisselwerking te onderzoeken”, zegt Frank Wassenaar van het ILT aan RTL Nieuws.

Al blijft het slechts een van de scenario’s die mogelijk aan de oorzaak liggen van het dodelijk drama: zowel de staat van het wegdek, camerabeelden en ook het radioverkeer van de trein worden momenteel onderzocht in de hoop meer duidelijkheid te krijgen.

(Lees verder onder de video)

Beelden ongeval Oss

Fabrikant controleert alle stints

Ondertussen heeft het bedrijf dat de stints produceert gereageerd. In een boodschap aan afnemers van de stints, laat de fabrikant weten alle karren te controleren. “In afwachting van de uitslag van het onderzoek, controleren we alle 3.500 stints vanaf 24 september op alle veiligheidspunten en vervangen preventief onderdelen.”

Ook heeft het bedrijf een mailing naar al zijn klanten gestuurd met daarin een checklist waarmee de afnemers, veelal kinderdagverblijven, de stints ook zelf kunnen nalopen op verschillende punten.

Verscheidene kinderopvangorganisaties hebben besloten om voorlopig geen gebruik meer te maken van de stints om hun kinderen te vervoeren. Ze willen eerst zeker weten of het ongeluk niet is veroorzaakt door een technische storing in het elektrisch aangedreven voertuig.