Eersteklasser moeten aan de bak in Croky Cup: het programma van de 1/16e finales

Dinsdagavond (20u) worden de zestiende finales in de Beker van België afgetrapt. Eersteklassers Eupen en Waasland-Beveren nemen het dan respectievelijk op tegen tweedeklasser Tubeke en Izegem-Ingelmunster uit tweede amateurs. Om 20u30 volgt dan het burenduel tussen Harelbeke (tweede amateurs) en KV Kortrijk.

Voor Waasland-Beveren de ideale gelegenheid om vertrouwen te tanken. In de Jupiler Pro League is de fusieclub na acht speeldagen nog steeds op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen waardoor ze niet verder komen dan de voorlaatste plaats.

Woensdag (20u) is Cercle tegen Beerschot-Wilrijk een in het oog springend duel, een heruitgave van de beslissende titelwedstrijd van vorig seizoen in de Proximus League. Met een laat strafschopdoelpunt verzekerde Cercle zich toen van de promotie, Beerschot-Wilrijk bleef met lege handen achter. Ploeg in vorm Racing Genk, net als Club Brugge dit seizoen nog ongeslagen, ontvangt tweedeklasser Lommel voor een Limburgs duel. Het krasselende AA Gent - waar Yves Vanderhaeghe meer dan ooit ter discussie staat na de 0-4 tegen Club - staat dan weer voor de verre verplaatsing naar Virton, een club uit eerste amateurs.

Bekerhouder Standard ontvangt op Sclessin amateurploeg Knokke, landskampioen en competitieleider Club Brugge moet op bezoek bij Deinze. Voor beide eersteklassers zouden deze duels niet al te veel problemen mogen opleveren. Het naar tweede klasse gedegradeerde KV Mechelen speelt Achter de Kazerne dan weer gastheer voor Antwerp, een heruitgave van de Bekerfinale van 1992. Donderdagavond worden de zestiende finale afgesloten met een rasechte Brusselse derby tussen RSC Anderlecht, dat met een 2-1 zege tegen Standard de crisis kon afwenden, en tweedeklasser Union.

Vanaf de zestiende finales in de Beker wordt er dit seizoen in de verlengingen een vierde wissel toegestaan. De nieuwigheid is daarnaast van toepassing voor de finale van Play-off II en de testwedstrijd tussen de winnaar van Play-off II en een club uit Play-off I. Ook in finale van de Proximus League is een vierde wissel in het geval van verlengingen voortaan toegestaan.

Programma:

Dinsdag

20u Eupen - Tubeke (1B)

20u Waasland-Beveren - Izegem-Ingelmunster (2e am.)

20u30 KRC Harelbeke (2e am.) - Kortrijk

Woensdag

20u Cercle Brugge - Beerschot-Wilrijk (1B)

20u KRC Genk - SK Lommel (1B)

20u Olympic Charleroi (2e am.) - Lokeren

20u Virton (1e am.) - KAA Gent

20u30 Hoogstraten VV (2e am.) - KV Oostende

20u30 Dessel Sport (1e am.) - Moeskroen

20u30 Deinze (1e am.) - Club Brugge

20u30 Heist (1e am.) - Zulte Waregem

20u30 Standard - Knokke FC (1e am.)

20u30 Eendracht Aalst (1e am.) - Charleroi

20u30 STVV - KFC Duffel (2e am.)

20u45 KV Mechelen (1B) - Antwerp

Donderdag

20u45 RSC Anderlecht - Union (1B)