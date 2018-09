Deze streetstyle trend uit Milaan kan je nu al dragen

Niet alleen op de catwalk in Milaan worden trends voor komende lente voorgesteld, ook ernaast tonen modebewuste dames de nieuwste mode in de straten van de stad. Eén type schoeisel springt hierbij in het oog: de afzakkende laars.

Veel modehuizen introduceerden de afzakkende laars vorig jaar al opnieuw op de catwalk. Onder hen Emilio Pucci en Y-Project. Het eerste label ging voor een pittig exemplaar in rood lakleer, het laatste hield het op gebroken wit maar met extra bombastische details in de plooien. Ook Givenchy en Tod’s zetten in op de trend, maar dan wel in meer neutrale kleuren.

Emilio Pucci / Givenchy / Tod’s / Y-Project

De afzakkende laars - slouch boot in het Engels - is nooit helemaal uit het straatbeeld verdwenen. De laars was vooral populair in de jaren tachtig omdat ze een schoen en een beenverwarmer lijkt te combineren. Anno 2018 zijn er verschillende interpretaties van verschenen. Saint Laurent pakte twee seizoenen geleden nog uit met een afzakkende laars vol kristallen (kostprijs 8.000 euro).

Dat de laarzen opnieuw aan een opmars bezig zijn, blijkt uit streetstyle beelden vanop de Milanese modeweek. Daar dragen dames het schoeisel onder hun rok of jurk. Eén ding is duidelijk: over de laarzen wordt nagedacht. Of ze vervolledigen een ton sur ton-look. Bijvoorbeeld: paarse laarzen staan prachting met een paarse outfit. Of ze contrasteren net met de kleding (denk aan dierenprint of rode laarzen onder een sobere witte jurk) en worden ingezet als statement.