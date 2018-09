Tiger Woods reageert emotioneel na eerste zege sinds comeback, duizenden fans juichen golfer toe

Na een droogte van liefst vijf jaar mocht Tiger Woods zondag eindelijk opnieuw een trofee in de lucht steken. De Amerikaanse golflegende bekroonde een uitstekende week met een derde titel op het Tour Championship in Atlanta.

Duizenden fans juichten Woods toe nadat hij op de baan van de East Lake Golf Club zijn 80e PGA-titel veroverde. Daarmee is hij amper twee zeges verwijderd van het record van Sam Snead.

“Ik moest vechten tegen de tranen toen ik naar de laatste hole stapte. Ik kon gewoon niet geloven dat het mij zou lukken”, vertelde de 42-jarige Amerikaan na zijn triomf.

Na 1876 dagen nog eens winnen? Daar komt wel wat volk naar kijken! @TigerWoods pic.twitter.com/pfbPFTxCVc — Play Sports (@playsports) 24 september 2018

Woods kende de voorbije jaren een heel moeilijke periode. Hij onderging liefst vier rugoperaties en ging ook mentaal door een diep dal. Maar stap voor stap timmerde de veertienvoudige majorwinnaar aan de weg terug. “Er was een periode dat ik zelfs niet wist of ik nog zou kunnen zitten, staan of wandelen zonder de constante pijn die ik voelde. Ik vroeg me af of het de rest van mijn leven zo zou zijn. De mensen die het dichtst bij mij staan, konden zien met welke moeilijkheden ik moest afrekenen. Sommige spelers met wie ik close ben hebben mij de voorbije jaren echt geholpen. Hun woorden van steun betekenden veel voor mij. Als ik terugkijk op wat ik heb meegemaakt, dan moet ik toegeven dat ik geluk heb ... heel veel geluk.”

Lang zal Tiger Woods niet kunnen genieten van zijn toernooizege. De Amerikaan wordt deze week immers in Parijs verwacht voor de Ryder Cup. Hij kreeg van kapitein Jim Furyk een wildcard voor het tweejaarlijkse duel tussen de beste Amerikaanse en Europese golfers.