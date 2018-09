Zorgt Remco Evenepoel voor eerste Belgische triomf op WK wielrennen? Aan zijn tipgevers zal het niet liggen

Remco Evenepoel is met voorsprong de belangrijkste Belgische kans op tijdritgoud op het WK in Innsbruck. Zelf blijft hij voorzichtig in zijn uitspraken. “Ik ben dit seizoen al nog op mijn gezicht gegaan”, blikt hij vooruit op zijn tijdrit van dinsdag. Aan zijn tipgevers zal het alleszins niet liggen, dat zijn immers niet van de minsten...

België brengt drie junioren aan de start van het WK tijdrijden, dat dinsdagvoormiddag wordt afgewerkt over een afstand van 27,8 km: Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder en Branko Huys. Zij ondernemen een poging om vijf jaar na de betreurde Igor Decraene een nieuwe Belgische junioreswereldtitel te veroveren in het tijdrijden.

Evenepoel is de regerende Europese kampioen tegen de klok, maar toch roepen zowel hijzelf als bondscoach Carlo Bomans op tot voorzichtigheid.

“Hij is dit jaar ook al geklopt geweest”

“We zullen zien waar het schip strandt: vorig jaar waren de verwachtingen ook heel hoog, maar hebben we meer op de grond gelegen dan op de fiets gezeten (tijdens de wegrit, niet de tijdrit)”, tempert Bomans de verwachtingen. “Het is niet dat Remco dit jaar al alles heeft gewonnen in het tijdrijden: hij is ook al geklopt geweest. Wel altijd met een miniem verschil van enkele honderdsten van een seconde, maar je mag dus de tegenstand niet onderschatten.”

Inderdaad, twee keer werd Evenepoel geklopt op Nations Cup-niveau (het hoogste niveau voor junioren) tegen de Noor Waerenskjold in de Trophée Centre Morbihan en in de Ronde van Lunigiana, tegen de Tsjech Vacek, al neemt dat niet weg dat hij de topfavoriet is.

“Er kan nog een speciale gast tussen zitten”

Zelf blijft hij ook voorzichtig. “Het is zoals Carlo zegt: dit is een WK, een wedstrijd waar iedereen naartoe werkt. Iedereen wil hier supergoed zijn. Ik heb ook nog niet tegen alle landen gekoerst: de Australiërs bijvoorbeeld, of de Amerikanen. Als daar een ook speciale gast tussen zit die alles kapot rijdt, dan moet je jezelf daar bij neerleggen. Als iemand beter is, dan is die beter. Als ik mezelf aan het eind niets kan verwijten maar niet win, dan zal dat zeker geen ontgoocheling zijn. Ik ben dit seizoen al nog op mijn gezicht gegaan. En ook in een tijdrit kan je pech hebben. Ja, ik heb vertrouwen, maar ik ga niet van de daken schreeuwen dat ik wereldkampioen word.”

De Belgische tijdrijders trainden sinds het EK vaak samen in de aanloop naar dit WK, met een aangepast stage- en wedstrijdprogramma. “Het is belangrijk om elkaar beter te maken, elkaar samen klaar te stomen voor het WK. We hebben ook op de piste getraind, met de tijdritfiets. Samen blokjes rond zitten draaien”, vertelde Evenepoel daarover. In de aanloop kreeg hij ook tips van zijn toekomstige ploegmaats bij Quick-Step Floors: “Van ‘Lampie’ en van Gilbert, met wie ik veel contact heb. En ook van Laurens De Plus, ook een goede vriend van mij.”

Ilan Van Wilder is tweede Belgische troef

Foto: Photo News

Ook Ilan Van Wilder is een troef voor de Belgen: hij werd tweede op de EK-tijdrit. “Voor een podiumplaats op dit WK zou ik tekenen. Dat zou fantastisch zijn. Misschien zit die er wel in. Of er iemand Remco kan kloppen? Dat kan altijd. Hij heeft bewezen dat hij heel sterk is, maar zoals hij al zei: er zijn renners met wie hij nog niet heeft gekoerst, renners van wie we niet weten wat ze kunnen.”

De derde Belg, Branko Huys, is een eerstejaarsjunior die de extra plek invult die Bomans verdiende dankzij het Europees goud van Evenepoel.