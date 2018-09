Parijs krijgt straat die eerbetoon is aan modeontwerpster Sonia Rykiel

Sonia Rykiel overleed in 2016, maar vergeten is ze nog lang niet. Om dat te benadrukken, krijgt de modeontwerpster in haar geliefde Parijs een straat die naar haar is vernoemd. Die wordt tijdens de modeweek in Parijs officieel geopend.

Sonia Rykiel is een van de grote iconen van de Parijse modewereld en dat wordt binnenkort in de verf gezet met een straat die naar haar is vernoemd. Vandaag is het haar dochter Nathalie die haar erfenis levendig houdt en haar label voortzet. Het was dan ook zij die bij de Parijse burgemeester Anne Hidalgo voor die straatnaam had geijverd. En met succes, op 29 september, vlak voor de aanvang van de modeshow van het label tijdens de Parijse modeweek, zal het bordje worden onthuld.

"Ik wou absoluut dat een plaatsje in Parijs op de Rive Gauche Sonia's naam zou dragen", zegt Nathalie in een reactie aan WWD. "Het voelde aan als iets symbolisch en belangrijk, iets dat reflecteerde wat voor iemand ze was. Gelukkig ging het stadsbestuur daarin mee. De straat ligt tussen de Rue du Cherche-Midi en de Rue de Rennes, de plaats waar de ontwerpster woonde en werkte."