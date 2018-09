Prins George en prinses Charlotte stelen nog eens de show op een huwelijk

De Britse prins George en zijn kleine zus prinses Charlotte hebben alweer de show gestolen op een huwelijk. Afgelopen zaterdag trouwde Sophie Carter, een goede vriendin van Kate Middleton, en mochten de twee kleine royals weer opdraven als bruidskinderen.

Op foto’s van het huwelijk tussen Sophie Carter en Robert Snuggs in Norfolk loopt prins George (5) rond met een grote glimlach. Zijn kleine zus prinses Charlotte (3), die doopmeter mag zeggen tegen de bruid, zag er ook opgewekt uit. Tijdens de ceremonie droegen de kinderen blauw-witte outfits, zoals de traditie het voorschrijft.



Ook mama Kate Middelton was voor de gelegenheid in het zachtblauw gekleed. Haar outfit bestond uit een jurk en jas van het Britse label Catherine Walker & Co. en een bijpassend hoedje. De hertogin van Cambridge woonde het huwelijk niet alleen bij. Prins William kwam later aan op het feest met zijn vrienden.