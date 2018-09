North West (5) maakt haar debuut op de catwalk

Ze is amper vijf, maar North West volgt nu al in de voetsporen van tante en topmodel Kendall Jenner. Ze maakte namelijk haar catwalkdebuut voor het kinderlabel L.O.L. Surprise. En wie zat op de eerste rij hevig te supporteren? Mama Kim Kardashian.

North West, het vijfjarig dochtertje van Kim Kardashian en Kanye West, heeft duidelijk heel wat van de manieren van haar bekende mama en tantes geërfd. Als een volleerd model maakte ze dan ook haar catwalkdebuut voor L.O.L. Surprise met een zwierige draai op het einde van haar loopje. Ze was getooid in een rode leren jas die was gebaseerd op die van Michael Jackson in 'Thriller' met bijpassend rokje en donkere zonnebril.

Mama Kim deelde op Snapchat en Instagram enkele beelden van het evenement en ze was duidelijk heel trots op haar dochter. Op de achtergrond hoor je haar dan ook haar luidop aanmoedigen. "Komaan Northie", klinkt het onder meer. Jong geleerd is in elk geval oud gedaan en dus misschien zien we ze over enkele jaren wel opduiken tijdens een modeshow van Yeezy van papa Kanye?