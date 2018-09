Metallica komt volgend jaar naar ons land en brengt Ghost mee

Zet uw beste moshschoenen maar klaar: Metallica gaat weer op wereldtournee en houdt ook halt in ons land. De Amerikanen spelen op zondag 16 juni 2019 in het Koning Boudewijnstadion. Ze brengen Ghost en Bokassa mee als voorprogramma.

Metallica voorstellen heeft weinig zin. De Amerikaanse metalband is een van de succesvolste die het genre ooit gehad heeft, verkocht wereldwijd al meer dan 125 miljoen platen en in hun repetitiekot staan negen Grammy’s te blinken. Zelfs de grootste metalhaters kennen Enter Sandman, Master of Puppets en Nothing Else Matters.

Live is Metallica ongeëvenaard. Kracht, energie en gitaren die kilometers ver reiken: de Amerikanen hebben het nog steeds allemaal. Dat bewezen ze op hun tournee door Europa tussen september 2017 en mei 2018. Toen speelden ze in zalen, het komende jaar zoeken ze de buitenlucht op.

De nieuwe tournee doet arena’s aan in heel Europa. Ook in Brussel komt Metallica optreden: op zondag 16 juni 2019 spelen James Hetfield en co in het Koning Boudewijnstadion. Ze brengen Bokassa en het populaire Ghost mee als voorprogramma.

De ticketverkoop start op vrijdag 28 september om 10 uur. Tickets kosten 137,85 euro (staanplaatsen golden circle), 120,57 euro (eerste categorie zitplaatsen), 109,77 euro (tweede categorie zitplaatsen), 98,97 euro (derde categorie zitplaatsen, staanplaatsen middenplein en tickets voor andersvaliden), 88,17 euro (vierde categorie zitplaatsen) en 77,37 euro (vijfde categorie zitplaatsen).