Tiger Woods wint eerst golftoernooi in vijf jaar

Tiger Woods heeft zondag het Tour Championship golf (9 miljoen dollar) in Atlanta gewonnen. Voor de 42-jarige Amerikaan is het zijn eerste toernooizege sinds augustus 2013.

Woods stond vanaf de eerste ronde aan de leiding op de East Lake golfbaan. Hij zette een vierde en laatste ronde neer in 71 slagen, een over par, na twee birdies en drie bogeys. Met een totaal van 269 slagen (-11) telde Woods in de eindstand twee slagen voorsprong op zijn landgenoot Billy Horschel. Dustin Johnson, een andere Amerikaan, werd derde op vier slagen.

Voor Woods was het de 80e zege op de Amerikaanse PGA Tour, de derde in het Tour Championship (na 1999 en 2007). Op de wereldranking springt de veertienvoudig majorwinnaar van de 21e naar de 13e plaats. Eind vorig jaar stond de golflegende, die door fysieke en mentale problemen jaren door een diep dal ging, nog 656e.

De Engelsman Justin Rose werd eindwinnaar van het FedExCup regelmatigheidscriterium, wat goed is voor de bonus van 10 miljoen dollar. Woods werd daarin tweede voor zijn landgenoot Bryson DeChambeau.