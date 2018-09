Zverev bezorgt Europa tweede zege op rij in Laver Cup, Goffin viert mee

Europa heeft zijn titel verlengd in de Laver Cup, een tennisevent waarin een Team Europa het opneemt tegen een Team Wereld. De Duitser Alexander Zverev zorgde met een zege tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson voor de beslissing.

Zverev won het duel in Chicago met 6-7 (3/7), 7-5, 10/7. Team Europa, met ook de Belg David Goffin, haalt zo de eindzege binnen met 13-8.

De Europese ploeg was in het begin van het evenement uitgelopen tot 7-1, maar zag nadien het wereldteam terugkeren en zelfs de leiding overnemen. Maar de Zwitser Roger Federer zette Europa weer op voorsprong met een zege tegen de Amerikaan John Isner, waarna Zverev het afmaakte. Elke zege leverde zondag drie punten op. Vrijdag was dat één punt, zaterdag twee.

De Europeanen hadden vorig jaar ook al de eerste editie van de Laver Cup gewonnen, in Praag.

Volgend jaar vindt het toernooi, geïnspireerd op het golftoernooi Ryder Cup, plaats in de Zwitserse stad Genève.