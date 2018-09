63-jarige test positief op cocaïne en heroïne in Kleine-Spouwen

Bilzen / Riemst - Op de Riemsterweg in Kleine-Spouwen is zondagochtend een auto aan de kant gehaald omdat de keuring reeds drie maanden vervallen was. De 63-jarige bestuurder uit Riemst kon al de nodige papieren voorleggen. Maar omdat de checklist voorafgaand aan een drugstest positief was, kreeg de zestiger een speekseltest opgelegd. En die wees op het gebruik van cocaïne en heroïne. Hij is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. En dat is niet de eerste keer. De man speelde vorig jaar voor dezelfde reden al eens twee keer zijn rijbewijs kwijt. Hij zal het mogen gaan uitleggen voor de politierechter. (mm)