Hoeselt - In de Dorpsstraat is zaterdagavond laat een bestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijtgespeeld na een positieve drugstest. Hij had recent nog speed gebruikt. Een jaar geleden was de man al eens zijn rijbewijs kwijtgespeeld voor rijden onder invloed van speed. Hij kreeg ook een proces-verbaal van waarschuwing voor een beschadigd rijbewijs. (mm)