578 euro boete meteen te betalen na positieve alcoholtest

Bilzen / Hoeselt / Riemst - Een bestuurder die zaterdag positief op alcohol testte, heeft meteen een boete van 578 euro moeten betalen omdat hij niet in België woont. Nog eens zes andere bestuurders kregen een rijverbod van 6 uur. Drie bestuurders moesten hun auto 3 uur aan de kant laten staan. Het rijbewijs van een bestuurder werd voor 15 dagen ingetrokken. De man was zo dronken dat hij in de doorgangscel werd opgesloten om daar te ontnuchteren. Drie bestuurders speelden hun rijbewijs 2 weken kwijt na een positieve test op drugs. Vijf foutparkeerders kregen ook een boete. De controles gebeurden op de Tongersesteenweg in Riemst, de Bilzersteenweg in Hoeselt, de Sint-Lodewijkstraat in Beverst en de Waterstraat in Bilzen. Bij de controle liepen nog twee geseinde personen tegen de lamp. Eentje voor een rijverbod. De tweede omdat hij zich niet had gehouden aan de opgelegde voorwaarden van zijn voorwaardelijke in vrijheidsstelling.