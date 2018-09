De droom van THES blijft duren. De Looienaars wonnen op het veld van Knokke - vorig seizoen nog kampioen in deze reeks - met 2-3 en staan na vier speeldagen met het maximum van de punten alleen op kop in de eerste amateurklasse. De kloof met eerste achtervolger Deinze bedraagt al drie punten.

In een gelijkopgaande eerste helft waren de betere kansen voor THES via Oris en Deferm, Knokke was maar één keer gevaarlijk. Toch gingen de bezoekers nog rusten met een mooie voorsprong. Eerst devieerde ...