Mode Meer dan 100 jaar na oprichting pakt Fila uit met eerste modeshow

Het Italiaanse sportmerk Fila werd in 1911 opgericht, maar het duurde tot nu voor het een eerste keer een collectie op de catwalk presenteerde in Milaan. Creatief directeuren Antonino Ingrasciotta en Joseph Graesel grasduinden voor de gelegenheid dan ook in het rijkgevulde archief van het label. Het werd een ode aan onder meer de sporttakken tennis, zwemmen en zeilen, maar ook aan Björn Borg, de bekende toptennisser die lang het uithangbord was van Fila en later zelf een eigen merk opstartte. Die eerste collectie op de catwalk ging trouwens gepaard met de laatste dag van een vijf dagen durende overzichtstentoonstelling over Fila in het Triennale Design Museum in Milaan. Fila kende in de jaren 90 al een flinke revival, maar nu is duidelijk dat het tijdens de modeweek nog maar eens nieuw leven werd ingeblazen.