Tweede vrouw beschuldigt kandidaat-opperrechter Kavanaugh van seksueel wangedrag

Een tweede vrouw heeft kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh ervan beschuldigd dat hij haar jaren geleden seksueel lastiggevallen heeft. Een gewezen medestudente van Kavanaugh aan de Yale-universiteit vertelde het magazine The New Yorker over een voorval met Kavanaugh begin jaren tachtig op een studentenfeestje. Hij zou zich er plots voor haar uitgekleed hebben en zijn geslachtsdeel tegen haar gezicht geduwd hebben.