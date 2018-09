Mode Met A.F. Vandevorst naar het altaar in Milaan

A.F. Vandevorst, een van de weinige onafhankelijke grote modehuizen die ons land nog rijk is, presenteerde voor de tweede keer zijn nieuwe collectie in Milaan. Die stond dit keer voor een groot deel in het teken van het huwelijk. Niet alleen maakten zo'n tien trouwjurken deel uit van de show, ook in de andere looks kwamen elementen zoals satijn en kant terug die er aan deden denken. An Vandevorst vertelde backstage aan Vogue dat ze zich voor deze lente/zomercollectie over de erfenis van de trouwjurk had gebogen en hoe die "van moeder op dochter wordt doorgegeven". Daarvoor gebruikten ze vintage trouwkleedjes, knipten die aan flarden en stelden ze opnieuw samen. En dat in combinatie met hoodies, blazers, T-shirts en ellenlange laarzen. Voor het eerst presenteerden ze op de catwalk bovendien handtassen. Na twintig jaar zit er duidelijk nog steeds geen sleet op.