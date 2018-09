Jacht op de liefde opnieuw geopend: ‘Blind Date’ komt terug, maar van Ingeborg geen spoor

Het iconische televisieprogramma ‘Blind Date’ komt terug, inclusief legendarische begintune, wegschuivende wand en zwaaiend koppeltje. Dat heeft VTM naar aanleiding van zijn dertigste verjaardag laten weten aan Het Laatste Nieuws. Alleen Ingeborg keert niet meer terug. De presentatie is deze keer weggelegd voor een ander bekend televisiegezicht: Nathalie Meskens.

VTM is dertig jaar en dat zullen we geweten hebben. Om hun verjaardag te vieren halen ze een succesformule uit de jaren ‘90 van onder het stof. Het concept blijft rotsvast: singles kiezen voor elkaar en mogen na hun keuze op reis naar verdere oorden. Productiehuis De Mensen heeft wel enkele aanpassingen gedaan aan het concept: gescripte vragen en antwoorden zijn geschrapt.

Nieuwe presentatrice

Van Ingeborg is er na haar verschijning van 1991 tot 2004 helaas geen spoor. Ook Elke Vanelderen (2005), mevrouw Regi Penxten, keert niet terug. Maar VTM heeft met Nathalie Meskens alvast een waardige vervangster proberen zoeken van de presentatrice.

“Ik was in mijn jonge jaren een erg grote fan. Het enthousiasme van Ingeborg, de wand die opengaat, het zwaaiende stel: allemaal pure nostalgie die op mijn netvlies gebrand staat”, vertelt Nathalie aan Het Laatste Nieuws. “Ik kijk er dan ook geweldig naar uit om zoveel jaar na de start van het originele ‘Blind Date’ zelf gastvrouw te zijn.”

Jacht op de liefde

“Ben jij zo’n single en ergens tussen de 18 en 88 jaar oud? Of ken je iemand waarvan je denkt: “onvoorstelbaar dat die nog altijd vrijgezel is”? Schrijf jezelf, hem of haar dan nu in”, schrijft VTM. Je kandidaat stellen kan dan ook vanaf nu via deze website van VTM.