Elke week klacht over seksueel misbruik in de sport

Brussel - In 2018 hebben al 45 sporters een klacht ­ingediend wegens grensoverschrijdend seksueel gedrag in hun sportclub. Volgens minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) het gevolg van het nieuwe beleid waarbij iedere sportfederatie en aanspreekpunt moest aanstellen.

“De Vlaamse sportfederaties hebben het afgelopen jaar enorme stappen vooruit gezet in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. De sportwereld wil het probleem ook echt ernstig aanpakken. Maar het werk is nog niet af.” Muyters wil zijn sportfederaties voorthelpen in de strijd ­tegen #MeToo-toestanden in de clubs.

Nu al hebben alle 74 Vlaamse sportfederaties een aanspreekpunt voor leden die een vraag, opmerking, klacht of suggestie hebben in verband met overschrijdend gedrag. Aan de andere beleidspunten van Muyters is nog wat werk.

Zo vroeg Muyters per sportfederatie een tuchtreglement en een tuchtrechtelijk orgaan. Precies 42 procent is al in orde met die maatregel, maar veel sportfederaties zijn op hun beurt voorstander van een overkoepelende tuchtrechtbank die sancties en uitsluitingen kan uitspreken. De Vlaamse Sportfederatie zegt in Het Nieuwsblad dat ze samen met een advocatenkantoor bekijkt hoe ze dat in de praktijk kan omzetten.