Vandoorne hoopt op een nieuwe start: "Ik voel nog steeds veel steun in de F1-paddock"

Naarmate de tijd verstrijkt lijkt onze landgenoot Stoffel Vandoorne steeds minder kans te maken op een F1-racezitje in 2019. Een sabbatjaar in de Formule 1 lijkt echter hoe langer waarschijnlijker, dit in de hoop om in 2020 terug te keren op de startgrid van de Formule 1.

Vandoorne maakte in 2016 een schitterend F1-debuut toen hij geheel onverwacht en onvoorbereid Fernando Alonso moest vervangen nadat die tijdens de openingsrace van het seizoen zwaar gecrasht was. Van dat schitterend gevoel na het debuut blijft na twee dramatische seizoenen bij McLaren maar weinig over.

In de Formule 1 beseffen ze echter nog steeds dat Vandoorne een enorm talent is, al volstaat zoiets vaak niet alleen om een racezitje te krijgen. Vooral met het oog op 2019 is de strijd om de racezitjes enorm hard, waarbij er ook heel wat 'politieke' spelletjes zijn. Desondanks voelt Vandoorne dat hij nog steeds naar waarde wordt geschat.

"Ik voel veel steun van mensen in de F1-paddock. mensen die beseffen hoe de situatie bij McLaren is," aldus Vandoorne.

Volgt Vandoorne het voorbeeld van Kevin Magnussen?

Vandoorne maakt de vergelijking met Kevin Magnussen die in 2014 zijn debuut bij McLaren maakte. De Deen behaalde tijdens zijn F1-debuut in Australië meteen een podiumplaats maar werd aan het einde van het seizoen aan de kant geschoven voor Fernando Alonso. De Deen keerde na een jaartje als reserverijder terug op de startgrid als racepiloot bij Renault, een scenario dat mogelijk ook voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne een optie lijkt.

"Vraag het aan Kevin Magnussen, die in een gelijkaardige situatie als mij zat en die volgens mij echt voordeel heeft gehaald uit een nieuwe start in de F1. Ik kijk daarnaar ook uit, om een nieuwe start te maken en te zien wat de toekomst brengt."

Een sabbatjaar voor Vandoorne in 2019 en een comeback in 2020. Het lijkt hoe langer hoe meer het meest gunstige scenario voor Vandoorne. Wat 2019 betreft zou Vandoorne dan eventueel de rol van reserverijder bij een F1-team op zich kunnen nemen, al is er blijkbaar ook interesse vanuit de IndyCar.

