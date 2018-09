123 Vlaamse gemeenten doen mee aan derde FietsTelweek

Brussel - Maandag 24 september start de derde editie van de FietsTelweek. Dit betekent dat de Vlaamse gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid van 24 tot en met 30 september samen zoveel mogelijk fietsgegevens verzamelen. Dat doen ze aan de hand van vaste en mobiele telpunten en via manuele tellingen. Met die informatie kunnen zowel lokale als hogere overheden hun fietsbeleid slimmer maken én gerichte investeringen doen op basis van fietsteldata. Aan deze editie doen 123 Vlaamse gemeenten mee.

De officiële start van de FietsTelweek wordt om 9 uur gegeven door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Dat gebeurt aan de fietstelpaal over de E19 op de fietsnelweg F214 Luchthavenroute in Machelen.

De eerste editie van de FietsTelweek in 2015 was het grootste fietsonderzoek ooit in Vlaanderen uitgevoerd. Uit vorige onderzoeken bleek onder meer dat Vlamingen steeds meer én verder fietsen. Net zoals de resultaten van de twee voorgaande metingen worden de data verzameld in een open-dataplatform, dat overheden kunnen raadplegen om een beter én slimmer fietsbeleid te ontwikkelen.

De FietsTelweek is een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen en de Fietsersbond met de steun van de vijf Vlaamse provincies, het Netwerk Duurzame Mobiliteit, vele Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse overheid.